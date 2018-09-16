Açıklamayı Kıbrıs Rum kesimine gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias yaptı.



Yakın zamanda Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlayacağını ima eden Kocias, “Müzakere masasında artık güvenlik ve garantiler konusu var. Bunu, BM Genel Sekreter’i de İsviçre’deki müzakerelerde kabul etti. Dolayısıyla daha öncekine nazaran çok daha iyi pozisyondan başlayacağız” dedi.



Müzakereler için “çöküş” nitelemesini reddeden Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias, geçen yıl Crans Montana’da düzenlenen konferansın yeterli ön hazırlık yapılmadığı için sonuç vermediğini savundu.