Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile başkent Atina'daki görüşmelerinin ardından düzenledikleri basın toplantısında konuştu.



Anlaşmayı "tarihi fırsat" olarak niteleyen Kocias, bunun Balkanlar ve Avrupa'nın güvenliği açısından önemli olduğunu ifade etti.



Kocias, Makedonya'da 30 Eylül'de düzenlenecek referandumda anlaşmanın destek kazanacağına emin olduğunu dile getirerek, "Komşu ülkedeki anayasal değişikliklerin tamamlanmasının ocak ortasını bulacağını düşünüyorum. Ondan sonra da anlaşma ve Makedonya'nın NATO üyeliği Yunan Meclisi'ne gelecek" dedi.



Partisi SYRIZA'nın yanı sıra anlaşmanın bazı muhalafet partileri ve milletvekillerinin de desteğini alacağına işaret eden Kocias, "Ben anlaşmanın mecliste onaylanacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.



Maas da anlaşmanın önemine dikkati çekerek, "Anlaşma, bölgenin yanı sıra Avrupa'nın da güvenliğine katkıda bulunacak" ifadelerini kullandı.



Anlaşmanın herkesi memnun etmese de sorumlu bir siyasetin ürünü olduğunu kaydeden Maas, "Bu tarihi anlaşma uygulanacak çünkü iki halkın yakınlaşmasının yanı sıra bölgede istikrara da katkı sağlayacak" diye konuştu.



İSİM SORUNU VE ÇÖZÜM ANLAŞMASI



Yunanistan ile Makedonya arasında uzun yıllardır yaşanan "isim sorununun" çözümüne ilişkin ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşma, 17 Haziran'da imzalanmıştı. Anlaşmada ayrıca, Makedon dili ve vatandaşların hüviyetinin tanımlanması için maddeler yer alıyor.



Anlaşmanın Makedonya Meclisi'nden geçmesinin ardından Makedon halkı, referandum için 30 Eylül'de sandık başına gidecek.



ABD ve Avrupa Birliği (AB), özellikle Rusya'nın bölgedeki varlığının kırılması açısından anlaşmanın uygulanmasına büyük destek veriyor.



Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.



Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor. Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulu'nda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)" adıyla üyeliğe kabul edilmişti.



Yunan halkının bir kısmı ise anlaşmaya karşı çıkıyor ve sorunun sadece isim değil, tarih ve kültüre ilişkin olduğunu savunarak, Üsküp yönetimini "Makedon kimliğini" çalmaya çalışmakla suçluyor. Antik dönemde Makedon Kralı olan Büyük İskender'in mirası iki ülke arasında önemli bir rekabet alanı görülüyor.



Yunanistan'da hükümetin küçük ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) Partisi Başkanı ve Savunma Bakanı Panos Kammenos, anlaşmanın meclise gelmesi halinde hükümete desteklerini çekeceklerini açıklamıştı.

