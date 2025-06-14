Yunanistan’dan Mısır’a çağrı: Gazze’ye giden eylemcilerin haklarına saygı gösterin

Gazze'deki ablukayı kırmak için Tunus’tan yola çıkan Mağrib Direniş Konvoyu, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’ye ulaşmaya çalışırken, Yunanistan’dan Mısır’a konuyla ilgili çağrı yapıldı.

Yunanistan kamu yayıncısı ERT’nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, halihazırda Mısır’daki İsmailiye kontrol noktasında bulunan hak savunucularına katılmak isteyen Yunanistan vatandaşlarının haklarının ve güvenliğinin sağlanmasını istedi.



MISIRLI YETKİLİLERDEN ENGELLEME



Kathimerini gazetesinin haberine göre, üst düzey Yunan makamları, dün akşam saatlerinde başkent Atina’daki Mısır Büyükelçisi ile temasa geçerek endişelerini dile getirdi. Diplomatik kaynaklar, “Yunanistan’ın ulusal ve uluslararası yasalar çerçevesinde Mısırlı yetkililere İsmailiye kontrol noktası yakınlarında bulunan Yunanistan vatandaşlarının haklarına saygı duyma çağrısında bulunduğu mesajı iletildi” bilgisini verdi.



Gazze’ye gitmek isteyen Yunanistan vatandaşlarının arasında üç Yunanistan milletvekili ve bir Avrupa Parlamentosu üyesi de bulunuyor.



“Gazze’ye Yürüyüş Yunanistan” isimli grup, Instagram hesaplarından yaptıkları açıklamada, “Mısırlı yetkililer, aralarında Yunan misyonunun da olduğu uluslararası heyetlerin yüzlerce üyesinin geçişini engelliyor” ifadelerini kullandı.



Basına yansıyan haberlere göre, Gazze’ye gitmek isteyenler saatlerce kontrol noktalarında tutuluyor. Öte yandan, yaşanan gerilim, Mısır polisinin “heyetlerin gönüllü olarak ayrılması gerektiği, aksi takdirde geri itilecekleri” ültimatomunun ardından daha da tırmandı. Misyon, bunun üzerine Gazze’ye ilerlemek için izin alma çabaları sürerken bölgede kalmaya karar verdi.



“88 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI YA DA SINIR DIŞI EDİLDİ”



Yunanistan misyonundan yapılan açıklamada, mensuplarının Mısırlı görevlilerle karşı karşıya gelmemeyi diledikleri ve kendilerinin barışçıl bir misyon olduğu vurgulandı. Misyon, hedeflerinin Gazze’ye bir insani koridorun açılması olduğunu sözlerine ekledi.



Grup, açıklamalarında ayrıca, aralarında Yunanistan’ın da olduğu Avrupa hükümetlerine seslenerek barışçıl protestocuların güvenliğinin ve hareket özgürlüğünün güvence altına alınmasını talep etti. Açıklamada, “Hedefimiz hâlâ aynı: Gazze ablukasını kırmak. Soykırıma hayır” ifadeleri kullanıldı.



Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Refah sınır bölgesine ziyaretlerin Mısır büyükelçilikleri ya da hükümet makamları ile önceden koordine edilmesi gerektiği, güvenlik ve emniyetin sağlanması için resmi prosedürlerin izlenmesi gerektiği belirtildi.



Konvoyu organize edenler, polisin araçları İsmailiye’ye yaklaşık 30 kilometre mesafede durdurduğunu, Mısır vatandaşı olmayanları konvoydan ayrılmaya zorladığını bildirdi. Güvenlik kaynakları da en az 88 kişinin gözaltına alındığını ya da sınır dışı edildiğini doğruladı.



Havalimanı kaynakları, Reuters haber ajansına yaptıkları açıklamada, en az 73 yabancı ülke vatandaşının İstanbul’a sınır dışı edildiğini, 100’den fazla kişinin ise sınır dışı edilmek üzere havalimanında beklediğini ileri sürdü. Bu kişilerin “giriş protokollerini ihlal ettiği” iddia edildi.



İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da çarşamba günü İsrail ordusuna eylemcilerin Mısır’dan Gazze’ye girişlerine engel olma talimatı vermiş, konvoyun İsrail ve bölgesel güvenliğe tehdit oluşturduğunu ileri sürmüştü.

