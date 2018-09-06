Yunanistan hükümeti Sara Mardini'nin insan kaçakçılığı, casusluk ve suç örgütüne üye olma suçlamasıyla gözaltına alındığını doğruladı.



23 yaşındaki Mardini kendisi gibi yüzücü olan kardeşiyle birlikte motoru bozulan şişme botu yüzerek kıyıya çekmişti.



Sara Mardini 2016'da mültecilere yardım örgütünde gönüllü olarak çalışmak üzere Midilli'ye geri döndü. Ancak Mardini ve iki günüllünün 21 Ağustos'ta gözaltına alındığı ortaya çıktı.



Sara Mardini'nin gözaltına alınması Yunanistan'da bir grup insan hakları aktivisti tarafından protesto edildi.

İddianamede örgütün kağıt üzerinde kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olmasına rağmen ülkenin kuzeydoğusundaki adalardan yasadışı olarak mültecileri kaçırdığı öne sürülüyor.



Yunan polisi yardım örgütü görevlilerinin Yunan sahil güvenlik gemilerinin telsiz konuşmalarını dinleyerek, mülteci botlarının yerlerini önceden tespit ettiklerini açıkladı.