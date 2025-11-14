Yunanistan'dan tepki çeken C130 paylaşımı: "Günün fotoğrafı" diye paylaştılar
14.11.2025 00:28
NTV - Haber Merkezi
Gürcistan-Azerbaycan sınırında yaşanan ve 20 askerin şehit olduğu "C130" tipi askeri kargo uçağı kazasının ardından Yunanistan'dan tepki çeken bir paylaşım geldi.
Yunan Hava Kuvvetleri resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Yunanistan filosunda yer alan C130 tipi kargo uçaklarının fotoğrafı paylaşıldı.
Paylaşımda "Günün Fotoğrafı" başlığı kullanıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar gönderiye sosyal medya üzerinden tepki gösterirken, "Haddinizi bilin. Yoksa bildiririz. Bunu iyi bilirsiniz." ifadelerini kullandı.
Gelen tepkiler üzerine paylaşım kaldırılırken, Yunanistan Hava Kuvvetleri bir süre sonra aynı sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.
Tepki çeken paylaşımın kaldırılmasının ardından paylaşılan taziye mesajı
Paylaşımda Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu'na gönderilen mektuba yer verildi.
O mektupta "Hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.