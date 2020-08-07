Yunanistan'dan ülkesine dönen her sığınmacıya 2 bin euro

Yunanistan, Avrupa Birliği'nin (AB) de desteği ile, gönüllülük esasına dayalı olarak sığınmacıları kendi ülkelerine göndermeye başladı. Perşembe günü bu kapsamda Atina'dan kalkan ilk uçağın 134 Irak vatandaşını Irak'a götürdüğü bildirildi.

Söz konusu girişim, AB'nin, sınırları içinde çok fazla sığınmacı barındıran üye ülkeleri rahatlatmak için uygulanan bir program kapsamında yürütülüyor.



Program çerçevesinde, 1 Ocak 2020 tarihinden önce Ege Denizi'ndeki Yunan Adaları'ndan birine gelen ve buradaki sığınmacı kamplarında yaşayan 5 bin sığınmacıya, ülkelerine dönmeyi kabul etmeleri halinde, kişi başı 2 bin euro mali destek sağlanıyor.



Brüksel, finansmanı AB kaynaklarından karşılanan programı geçen mart ayında başlatmayı düşünmüş ancak koronavirüs salgını nedeniyle uygulamayı ertelemek zorunda kalmıştı.

Halihazırda yaklaşık 120 bin sığınmacıya ev sahipliği yapan Yunanistan'da, özellikle İleryoz, Sisam, Midilli, İstanköy ve Sakız Adaları'ndaki kamplarda kalan 25 binden fazla sığınmacı, bu kamplardaki kapasite darlığı ve yetersizlikler nedeniyle son derece kötü şartlarda yaşıyor.

