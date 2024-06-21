Yunanistan'da orman yangını: Tahliye çağrısında bulunuldu

Sıcak hava ve şiddetli rüzgarların hakim olduğu Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Argolida ve Arkadia bölgelerinde orman yangınları çıktı.

Yunanistan'da orman yangını: Tahliye çağrısında bulunuldu

'ın Argolida kenti yakınlarındaki yangın nedeniyle İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, bazı yerleşim birimleri için tahliye çağrısında bulundu.

Bakanlık, Arkadia kenti yakınlarında yer alan yangın bölgesindeki yerleşim birimlerinin de tahliyesini istedi.

İki yangını karadan ve havadan söndürme çalışmaları sürüyor ancak 40 dereceye yaklaşan hava sıcaklığı ve yaklaşık 9 kuvvetindeki rüzgarlar çalışmaları zorlaştırıyor.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde şiddetli rüzgarların hakim olacağı ve hızının yer yer saatte 90 kilometreye ulaşacağı öngörülüyor.

Bu nedenle orman yangınlarına karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

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