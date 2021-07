Yunanistan'da salgınla mücadelede yeni tedbirler

DERYA ÖZCAN / NTV Atina

Delta varyantı ve Covid-19 vakalarının son günlerde hızla arttığı Yunanistan'da hükümet yeni tedbirlere başvuruyor.



Uzmanlar önlem alınmaması halinde nüfusu yaklaşık 10 milyon olan ülkede, Ağustos ayında günlük vaka sayılarının 6 bini geçebileceği, Ekim ayında ise 18 bini bulabileceği yönünde uyarıda bulunurken Başbakan Kiryakos Miçotakis muhtemel dördüncü dalga nedeniyle yeni bir karantina dönemine girilmemesi için hem vatandaşları aşıya davet etti hem de alınacak yeni tedbirleri açıkladı.



Yeni alınacak tedbirler çerçevesinde 16 Temmuz'dan Ağustos sonuna kadar bar, eğlence merkezi, sinema, tiyatro gibi tüm kapalı mekanlardan sadece aşı olan vatandaşlar faydalanabilecek.



Sağlık çalışanları için 1 Eylül'den itibaren aşı zorunluluğu getirilecek. Huzurevi çalışanları için aşı zorunluluğu ise en kısa zamanda başlatılacak.

16 Ağustos'a kadar aşı olmayan huzurevi çalışanlarının iş akitleri askıya alınacak. Silahlı Kuvvetler mensuplarına birliklerinde aşı olma imkanı verilecek.



AŞILAMA ORANLARI



Yunanistan'da bugüne dek 9 milyon 238 bin 343 doz aşı yapıldı. 5 milyon 248 bin 31 kişi en az bir doz aşı oldu. 4 milyon 261 bin 532 kişi tamamen aşılandı.



60 yaş üzerinde her dört kişiden üçü, 45 yaş üstünde her üç kişiden ikisi, 30 yaş üstünden her iki kişiden biri aşı oldu.



Yoğun bakımda yatan hastaların %99'u aşı olmayan vatandaşlar.