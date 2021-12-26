Yunanistan'ın eski Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas yaşamını yitirdi

Yunanistan'ın eski Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.12.2021 - 13:45

Yunanistan'ın eski Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas yaşamını yitirdi

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Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı görevini on yıl sürdüren Papulyas, 92 yaşında yaşamını yitirdi.

Yanya'da doğan Papulyas, Atina Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra, Milano Üniversitesinde Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans eğitimi almıştı.

Papulyas, doktorasını Köln Üniversitesinde tamamladıktan sonra 1974'te 'ın merkez solda yer alan partisi PASOK'a katılarak politikaya atılmıştı.

Siyasi kariyeri boyunca Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığında da hizmet veren Papulyas, 2005-2015 döneminde Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştü.

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