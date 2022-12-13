Yunanistan'ın Girit'i "kale"ye dönüştürme planı

Yunanistan, Girit’teki Suda deniz üssünü, Doğu Akdeniz’deki en büyük ve en güçlü üslerinden birine dönüştürmeyi planlıyor.



İddia Yunan Real News gazetesine ait. Habere göre Suda'daki deniz üssü çok sayıda savaş gemisi ve denizaltı barındırabilecek şekilde genişletililecek.

Üssün, Türkiye'nin Aksaz'daki deniz üssü ile eşdeğer hale getirilmesi hedefleniyor.



Girit’teki askeri üsse İsrail’den alınacak ileri teknoloji ürünü gözetleme sistemleri yerleştirilmesi de gündemde. Böylece Doğu Akdeniz’de tüm askeri faaliyetlerin izlenmesi amaçlanıyor.



Yunan parlamentosu silahlanma komisyonu, altyapı çalışmaları için 190 milyon Euro harcanmasını onaylamıştı.



Girit'e, savaş uçakları, insansız hava araçları ve helikopterin konuşlandırılabileceği yeni tesisler de inşa edilecek.



İsrail’den, tanksavar füze sistemi satın alımı ile ilgili anlaşmanın yıl sonuna kadar imzalanması bekleniyor.

