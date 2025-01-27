Yunanistan'ın gözü korktu: “Türk Deniz Kuvvetleri büyüyor”

Yunan basını, Mavi Vatan 2025 tatbikatının ardından Türk Deniz Kuvvetleri'nde gerçekleşen yeni atılımlardan söz etmeye devam ediyor. Yunan gazetesi Pentapostagma Türkiye'nin denizlerdeki hakimiyetini, "Türk Deniz Kuvvetleri büyüyor, Ege'deki egemenliğimizi tehdit ediyor" başlığıyla manşetine taşıdı. Haberde, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de hakimiyetini genişletmek için güçlü bir donanma oluşturduğu vurgulandı. Danimarka merkezli International Media'nın haberinden alıntı yapan Pentapostagma, Türk Deniz Kuvvetleri için 209 yeni gemi inşa edildiğini aktardı.

"TÜRK DONANMASI GÜÇ KAZANDI"

Türk Donanmasının bu yeni gemilerle güç kazandığını belirten gazete haberinde, "Akdeniz, Ege, Karadeniz'de ve hatta ötesinde daha fazla nüfuz kazandıracak çabanın son ürünü" ifadelerine yer verdi.



Gazete, Türk Deniz Kuvvetleri'ndeki yerli atılımların arkasında 2006 yılında Türk deniz subayları tarafından geliştirilen ve daha sonra hükümet tarafından benimsenen Mavi Vatan Doktrini olduğunun altını çizdi.



Haberde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün sözlerine de yer verildi. Görgün'ün, Türk gemilerinin denize indirilmesine ilişkin yaptığı paylaşım da aktarıldı.



Görgün'ün, "Bunlar milletimizin dünya denizlerindeki gücünü ve kararlılığını temsil edecek. Türkiye, sahada caydırıcılığı ve masada söz sahibi olmasıyla denizde güçlü bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir." sözleri özellikle Yunan basınında geniş yer buldu.