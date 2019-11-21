Yunanistan'ın kapalı kamp uygulaması istifa getirdi

Yunanistan’da, hükümetin Ege adalarındaki göçmen kamplarını kapatıp yerine yeni “kapalı kamplar” inşa etme kararına itiraz eden Sisam Adası (Samos) Belediye Başkanı Yorgos Stancos ve belediye meclis kurulu topluca istifa kararı aldı.



Stancos, hükümetin aralarında Sisam’ın da bulunduğu 5 adaya kapalı kamp inşa edeceğini açıklamasının ardından, gece saatlerinde gerçekleştirilen olağanüstü meclis toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Sisam’a 5 bin kişilik yeni bir kamp inşa edilmesini ne kendisinin ne de ada halkının kabul edeceğini belirten Stancos, hükümetin bu konudaki kararını geri almaması durumunda görevinden istifa edeceğini açıkladı.



Belediye meclisi üyelerine bu konuda kendisini desteklemeleri çağrısında bulunan Stancos, istifa kararını yazılı olarak Başbakan Kiryakos Micotakis’e ileteceğini bildirdi.



Belediye meclisindeki iktidar ve muhalefet meclis üyeleri de, Stancos’un istifasının ardından kendilerinin de göreve devam etmeyeceklerini belirterek, hükümetin bu konudaki kararını protesto etmek amacıyla topluca istifa edeceklerini açıkladılar.



Yunanistan Göçten Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, Hükümet Sözcüsü Steliyos Peças ile yaptığı ortak basın toplantısında, yeni göçmen kanunu kapsamında alınan kararlar kapsamında, Midilli'deki Moria kampıyla Sakız ve Sisam adalarındaki kampların kapatılarak bunların yerine, her biri 5 bin kişilik 3 yeni kamp inşa edileceğini açıklamıştı. İstanköy ve Leros adalarındaki göçmen merkezlerinin de kapalı hale dönüştürülmesinin planlanlandığını bildiren Stefanis, yeni kampların dışında dolaşıma izin verilmeyeceğini vurgulamıştı.