Yunanistan'ın Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu

Yunanistan'ın Meriç Bölgesi’nde yanan Dadia ormanlık alanında düzensiz göçmene ait olduğu tahmin edilen cesedin bulunduğu açıklandı. Ülkede 7 gündür devam eden yangında ölü sayısı 21'e ulaştı.

Yunanistan'ın Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu
Yunanistan’da yangınlar 6. gününde

Yunanistan’da yangınlar 6. gününde

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Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin bölgeden aktardığı bilgiye göre, bu sabah Kavacık (Lefkimi) köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yanmış ceset bulundu.

Otopsi için Adli Tıp'a götürülen cesedin Meriç Nehri üzerinden 'a geçmeye çalışan düzensiz göçmene ait olduğu tahmin ediliyor.

Yunanistan'ın Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu - 1

YANGINLAR ETKİSİNİ KAYBETTİ

Ülkede 19 Ağustos'tan beri süren yangınlar, tamamen kontrol altına alınamasa da 7'nci gününde etkisini kaybetti.

Viotia'da 21 Ağustos'ta bir çoban ile Meriç Bölgesi'ndeki Kavacık'ta (Lefkimi) bir düzensiz göçmen, yaşamını yitirmişti.

Dadia ormanlık alanında 22 Ağustos'ta Meriç Nehri'nden Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 2'si çocuk 18 kişinin cesedi bulunmuştu.

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