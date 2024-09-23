Yunanistan'ın Sisam adasında göçmen teknesi battı: 3 kişi öldü, 25'i kayıp

Yunanistan'ın Sisam adası açıklarında bir göçmen teknesinin batması sonucu üç kişi hayatını kaybetti. 25 kişinin kayıp olduğu açıklanırken, Yunan sahil güvenliği, göçmenlerden beşinin kurtarıldığını bildirdi.

Yunanistan'ın Sisam adasında göçmen teknesi battı: 3 kişi öldü, 25'i kayıp

basını, Sisam adası açıklarında tekneleri batan göçmenlerden üçünün öldüğünü açıkladı.

En az 25 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Yunan sahil güvenliği şimdiye kadar beş göçmeni kurtardıklarını, adanın kuzeybatısındaki Agios Isidoros'un kayalık kıyılarında dört sahil güvenlik gemisi ve bir helikopter tarafından arama kurtarma operasyonunun devam ettiğini duyurdu.

Yunanistan, 2015-2016 yıllarında Ortadoğu, Afrika ve Asya'dan gelen ve mülteciler için Avrupa Birliği'ne geçişte tercih edilen bir kapı olmuştu.

Çoğu şişme botlarla olmak üzere yaklaşık 1 milyon kişi bu tarihlerde adalara ayak basmıştı.

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