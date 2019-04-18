Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Markos Bolaris, Türk turistler için uyguladıkları kapı vizesiyle ilgili açıklama yaptı.

Hürriyet gazetesinden İpek Vezdani'ye konuşan Bolaris, bazı Yunan adalarında geçerli olan kapı vizesi uygulamasının bu yaz da süreceğini açıkladı.

2019'da daha çok Türk turistin Yunanistan'ı ziyaret etmesini arzuladıklarını söyleyen Bolaris, "Sadece Yunan adalarına değil Atina, Selanik, Kavala gibi şehirlere de bekliyoruz" dedi.

2019 yazından sonra Türkleri Schengen vizesi almaya yönlendireceklerini belirten Bolaris, İzmir'de 3, Trabzon'da bir yeni vize merkezi açılışı yaptıklarını söyledi.

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