Yunanistan'la gerilim artıyor (Türkiye Meis adası çevresinde NAVTEX ilan etti)

Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi dairesi meis ve Rodos arasında kalan bölge için 21 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında geçerli olmak üzere Navtex mesajı yayınladı.

Seyir duyurusunda bu bölgede Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han gemilerinin sismik araştırma yapacağı ilan edildi.



Yunan basını, Türkiye'nin Rodos ve Meis Adalarının güneyini “bağlayan” NAVTEX mesajının ardından Yunanistan silahlı kuvvetlerinin “alarm durumuna geçtiği” iddiasında bulundu.



Yunanistan Savunma Bakanlığına yakın kaynaklar ise, gelişmelerin soğukkanlı şekilde izlendiğini belirttiler. Bu arada,Yunanistan'a resmi ziyarette bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Atina'da Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.



Türk-Yunan ilişkilerindeki gerginliğe de değinilen görüşmede Alman Dışişleri Bakanı Heike Maas, Yunanistan'ın Alman hükümetinin tam desteğine sahip olduğunu kaydetti.



Başbakan Miçotakis, NAVTEX'i işaret ederek "Türkiye'nin tahriklerine karşı tek çarenin” yaptırım olduğunu ileri sürdü.