Yunanistan'tan Türkiye'ye üst düzey ziyaret: "Kaçırılmaz fırsat"

Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye yapacağı ziyaret ülke basınında geniş yer buldu ve olumlu karşılandı.



Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in Türkiye'ye yapacağı ziyaret, Yunan kamuoyunda iki ülke arasındaki sorunların çözüm süreci için atılacak temel adımlardan biri olarak yorumlandı.



Yunan basını, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Ankara'da yapacağı görüşmede, Türk-Yunan ilişkilerindeki önemli konuların ele alınacağına dikkati çekti ve bu görüşmeyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında bu ay New York'ta planlanan görüşmeye hazırlık sürecinin bir parçası olarak nitelendirdi.



Sonbaharda Yunanistan'da düzenlenmesi öngörülen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısına da atıfta bulunan Yunan basını, Ankara'daki buluşmayı uzun soluklu bir müzakere sürecinin başlangıcı olarak değerlendirdi.



SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN KOLAYDAN ZORA ADIM ADIM GİDEN BAKIŞ AÇISI



To Vima gazetesinin hafta sonu sayısındaki Yannis Kartalis imzalı, planlanan Fidan-Yerapetritis ve Erdoğan-Miçotakis buluşmalarının değerlendirildiği yorumda, "Soru şudur ki 50 yıldır devam eden bilindik tehlikeli çıkmazı ortadan kaldıracak özlü bir şey olacak mı?" ifadesi kullanıldı.



TİCARİ İLİŞKİLERDE YAKINLAŞMA HEDEFİ



Avgi gazetesinin hafta sonu sayısında Kaki Bali imzalı yorumda da Atina ve Ankara'nın yakınlaşma sürecinde, kolaydan zora giden bir yol izlendiği değerlendirmesi yer aldı.



İki ülke arasındaki pozitif gündemi şekillendiren önemli isimlerden olan Yunanistan'ın Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis'in ikili ticari ilişkileri geliştirmeyi hedeflediğini belirten Bali, Frangoyannis'in İpsala Sınır Kapısı'nı da yeniden şekillendirmeyi planladığını ifade etti.



Bali, geçmiş yıllarda iki ülkedeki iş insanlarının güçlü ilişkiler kurduğunu dile getirerek, "Hala ortak çıkarlar ve işbirliği niyeti mevcut ve Frangoyannis de bunu güçlendirme sözü veriyor." dedi.



NİHAİ UZLAŞI İÇİN "BAYRAK YARIŞI"



Proto Thema Gazetesi de Makis Polatos imzalı analizinde, benzer bir bakış açısıyla "Frangoyannis'in işi daha kolaya benziyor, zira hem Türk hem de Yunan halklarının, sözü geçen pozitif gündemdeki işbirliğinden elle tutulur faydalar edineceğini gösterecek belli adımlar hazırlaması gerek." ifadelerine yer verdi.



Polatos, 17-18 Eylül'de New York'ta gerçekleştirilmesi planlanan Erdoğan-Miçotakis görüşmesini "Atina ve Ankara arasında uzlaşı arzusuyla yapılan bayrak yarışının bir parçası" olarak yorumladı.



"KAÇIRILMAZ FIRSAT"



Yunanistan Dışişleri Bakanlığı eski danışmanı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi uzmanı Prof. Dr. Panayotis Ioakimidis, Ta Nea gazetesi için kaleme aldığı makalesinde Türkiye, Yunanistan ve jeopolitik olarak Avrupa ve uluslararası çevrelerde var olan şartların Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunların çözümü için eşsiz bir fırsat oluşturduğunu kaydetti. Ioakimidis, "Eğer bu fırsat değerlendirilmez de kaçırılırsa, 50 yıl daha beklemek zorunda kalırız ve zaman Yunanistan'ın aleyhine işler." dedi.



Kathimerini gazetesinde ise Vasilis Nedos imzalı analizde, Yerapetritis ve Fidan'ın, iki ilişkilerdeki sorunlardan bazılarını çözmek amacıyla buluşacağı belirtilerek, "Miçotakis ve Erdoğan'ın Vilnius'ta buluştuğu andan itibaren dile getirilen ve mantıklı çekincelere rağmen, Yunanistan Başbakanlığı, Atina'nın hedefinin kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarına ilişkin ikili sorunların çözümü için Uluslararası Adalet Divanına gitmek olduğunu saklamadı." değerlendirmesinde bulunuldu.