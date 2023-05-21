Yurt dışı oylarında ikinci tur: Tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı

Yurt dışında yaşayan seçmenler Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için sandık başında.



TRT Haber'de yer alan bilgilere göre 20 Mayıs'ta yurt dışı temsilcilikleri ve gümrük noktalarında başlayan oy verme işleminin ilk gününde, temsilciliklerde 510 bin 926 seçmen oy kullandı.



Gümrüklerde ise toplam 19 bin 477 kişi sandığa gitti.



Böylece 2014'ten beri sandıkların kurulduğu yurt dışında, ilk günün sonunda toplam 530 bin 403 kişi oyunu kullandı, oy verme sürecinde tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı.



En fazla Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da ilk gün sandığa gidenlerin sayısı 200 bini aştı.

ÜLKELER KADEMELİ OLARAK KAPANACAK

Bosna Hersek, Çin, Özbekistan, Irak, İran, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Türkmenistan ve Ukrayna'nın da aralarında olduğu 39 ülkede oy verme işlemi bugün akşama kadar sürecek.

Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, İsrail, İspanya, Kazakistan, Rusya ve Suudi Arabistan da dahil toplam 15 ülkedeki sandıklar yarın akşama kadar açık kalacak.



Finlandiya'daki seçmenler 23 Mayıs akşamına kadar oy verebilecek.



ABD, Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İrlanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yunanistan'ın da aralarında olduğu 17 ülkede oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erecek.



İngiltere'de başkent Londra'nın yanı sıra Manchester, Leicester ve Edinburgh kentlerinde sandıklar kuruldu.



127 binden fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, uzun kuyruklar oluştu.



Brezilya, Güney Kore, Estonya, Kosova ve Sırbistan'ın da aralarında olduğu 12 ülkede ise sadece bugün oy verilebilecek.