Yürüyen merdiven arızalandı, prompter çalışmadı. Trump sabote mi edildi?

Daha sonra Trump BM Genel Kurul'daki konuşmasına başlarken, teleprompter'ının çalışmadığını söyledi. Trump, burada da durumu idare etmeye çalıştığı ve "Tek söyleyebileceğim, bu teleprompterı kim kullanıyorsa başının büyük belada olduğu," ddedi. İzleyiciler Başbakanın bu ılımlı tepkisine gülerek karşılık verdi.

ABD Başkanı'nı BM binasında karşılayan ilk sürpriz, yürüyen merdiven arızası oldu. Trump ve eşi, BM genel merkezine girdikten kısa bir süre sonra yürüyen merdivene bindiler. Ancak yürüyen merdiven neredeyse anında durdu. Trump, durumu idare ederek, eşiyle birlikte dik merdivenleri tırmandı. Bu arızaya ilişkin açıklama yapan BM, Trump'ın heyetindeki bir kameramanın yürüyen merdivenin emniyet kapatmasını tetiklemiş olabileceğini söylüyor.

Birleşmiş Milletler 'in New York şehrindeki merkezindeki binasına gelen ABD Başkanı Trump, yürüyen merdiven ve konuşma metninin yer aldığı teleprompterın bozulması üzerine sinirlendi. Bu arızaların kasıtlı olup olmadığı araştırılıyor ve Beyaz Saray konuya kuşkulu bakıyor.

Başkan, konuşmasının ilerleyen kısımlarında bu iki talihsiz olaya değinerek, bunları Birleşmiş Milletler'in yetersizliği olarak görmesinin örnekleri olarak sundu. Trump, BM'yi "boş sözlerden" öte bir şey sunmamakla suçladı. Trump, tepkisini, "Birleşmiş Milletler'den aldığım tek şey, yukarı çıkarken tam ortada duran bir yürüyen merdivendi. First Lady iyi durumda olmasaydı, düşerdi. Birleşmiş Milletler'den aldığım iki şey şunlar: Kötü bir yürüyen merdiven ve kötü bir teleprompter." diyerek gösterdi.

Normal koşullarda, Trump'ın kullanacağı merdiven ve prompterin test edilmesi gerekiyor. ABD Başkanı çok sıkı protokol kuralları kapmasında ziyaretlerini ve konuşmalarını yapıyor.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt daha sonra X'te yayınladığı bir yazıda farklı açıklama yaparak , "Eğer BM'de biri, Başkan ve First Lady'nin yürüyen merdivene bastığı sırada yürüyen merdiveni kasten durdurduysa, derhal görevden alınmalı ve soruşturulmalıdır." dedi.

Basın Sözcüsü Leavitt, daha sonra Fox News'e yaptığı açıklamada, Gizli Servis'in konuyu araştırdığını söyledi. Leavitt, Fox News'un "Jesse Watters Primetime" programında, "Tüm bunları bir araya getirdiğinizde, bana bir tesadüf gibi görünmüyor." dedi. Leavitt, "Ve eğer bunların, ABD başkanını ve First Lady'yi gerçekten tuzağa düşürmeye çalışan BM çalışanları olduğunu tespit edersek, o zaman bu kişilerden hesap sorulması gerekir."

Beyas Saray'ın bu kuşkulu yaklaşımına karşılık, BM, olayın bir başka nedeni olabileceğini düşünüyor. BM Genel Sekreteri António Guterres'in sözcüsü Stéphane Dujarric yaptığı açıklamada, bir kameramanın sistemi etkilemiş olduğunu belirterek, "Emniyet mekanizması, insanların veya nesnelerin yanlışlıkla dişlilere takılıp sıkışmasını veya çekilmesini önlemek için tasarlanmıştır. Kameraman, yukarıda açıklanan emniyet fonksiyonunu istemeden tetiklemiş olabilir." dedi.