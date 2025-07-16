Yürüyüşe çıkan 61 yaşındaki öğretmen ölü bulundu

San Francisco Chronicle’ın haberine göre Levinson, 23 Haziran’da California’daki Whitney Portal’dan Yosemite Ulusal Parkı’na doğru yürüyüşe çıktı.



61 yaşındaki öğretmen, yürüyüşün henüz ilk dakikalarında yaklaşık 30 metre derinliğindeki bir çukura düştü. Cesedi ise 12 Temmuz’da Inyo İlçesi Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından bulundu.



Emniyet görevlileri, Levinson’ın tehlikeli bir dağcı rotasını takip etmeye çalıştığını bildirirken; Levinson’un arkadaşları, talihsiz öğretmenin bu seyahati aylar öncesinden planladığını aktardı.