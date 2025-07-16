Yürüyüşe çıkan 61 yaşındaki öğretmen ölü bulundu
ABD'nin Washington eyaletinde öğretmenlik yapan 61 yaşındaki öğretmen Harris Levinson, tek başına çıktığı yürüyüşten bir daha dönemedi. 30 metre yüksekliğinde bir çukura düşen talihsiz öğretmenin cesedi, haftalar sonra bulundu.
San Francisco Chronicle’ın haberine göre Levinson, 23 Haziran’da California’daki Whitney Portal’dan Yosemite Ulusal Parkı’na doğru yürüyüşe çıktı.
61 yaşındaki öğretmen, yürüyüşün henüz ilk dakikalarında yaklaşık 30 metre derinliğindeki bir çukura düştü. Cesedi ise 12 Temmuz’da Inyo İlçesi Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından bulundu.
Emniyet görevlileri, Levinson’ın tehlikeli bir dağcı rotasını takip etmeye çalıştığını bildirirken; Levinson’un arkadaşları, talihsiz öğretmenin bu seyahati aylar öncesinden planladığını aktardı.
Vashon Lisesi’nde sanat eğitimi veren Levinson'ın ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Öğrencilerinin ve meslektaşlarının sevgisini kazanan Harris Levinson, aynı zamanda yetenekli bir yazardı.
Yetkililer, Yosemite Ulusal Parkı'nın Amerika’nın üçüncü en ölümcül eyalet parkı konumunda bulunduğunu ve yılda ortalama 11 ölüm vakası yaşandığını belirterek uyardı.
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