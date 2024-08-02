Yusuf Dikeç, dünyaca ünlü bilgisayar oyununa mı dahil edilecek? Oyun direktöründen açıklama

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, atış şekli nedeniyle dünya gündemine oturdu. Son olarak dünyanın önde gelen dövüş oyunu serisi Tekken'e dahil edileceği ileri sürülmüştü. Konuyla ilgili Tekken Oyun Direktörü Katsuhiro Harada'dan paylaşım geldi.

Yusuf Dikeç, dünyaca ünlü bilgisayar oyununa mı dahil edilecek? Oyun direktöründen açıklama

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı.

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç'in Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında ekipman kullanmaması ve elleri cebinde rahat duruşu çapında gündem oldu.

Sosyal medyada birçok kullanıcı Yusuf Dikeç ve rakibi Damir Mikec'in fotoğraflarını yan yana getirip paylaşımda bulundu.

OYUN DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA

Son olarak Dikeç'in, dünyaca ünlü Tekken oyununa dahil edileceğine ilişkin bir paylaşım yayımlandı. Sosyal medyanın son günlerde en çok paylaşılan ve beğenilen videoları arasına giren paylaşımın ardından oyun direktörü videoyu alıntılayarak paylaşımda bulundu.

Tekken'de oyun direktörlüğü yapan Katsuhiro Harada ,"Buna çok güldüm" açıklaması yaptı.

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