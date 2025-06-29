Yuttuğu balık kılçığı boynundan çıktı

Tayland’da bir kadın, balık yerken yanlışlıkla yuttuğu kılçığın boğazına saplanması sonucu büyük bir şok yaşadı. Kılçık, yaklaşık iki hafta sonra kadının boynundan çıktı.

Kılçığı yuttuktan sonra çıkaramayan ve yapılan ilk röntgenlerde görülmeyince kadın, halk arasında yaygın olan ekmek ve pirinç yutma gibi yöntemlerle kılçığı çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

RÖNTGENDE BULUNAMADI

Boynundaki ağrıya rağmen hayatına devam eden kadın, iki hafta sonra boynunda şişlik fark edince tekrar hastaneye gitti. Yapılan ikinci muayenede de röntgende bir bulguya rastlanmadı ve sadece ağrı kesici verilerek evine gönderildi.

Ancak ağrı devam edince boynuna ağrı bandı yapıştırmak isteyen kadın, şiş bölgeyi ovuştururken deri altında iğne gibi sivri bir ucun dışarı doğru bastırdığını fark etti. Hafifçe bastırınca kılçık cilt yüzeyini delip dışarı çıktı.



Çift hemen hastaneye döndü ve doktorlar kadının boynundan 2 santimetre uzunluğunda bir balık kılçığı çıkardı. Operasyonu gerçekleştiren ekip, daha önce böyle bir vaka ile karşılaşmadıklarını belirtti.

Kadın ise uzun bir süre, belki de bir daha asla balık yemeyeceğini söyledi.