Yutulan 19 bin dolarlık James Bond kolyesi kurtarıldı

Yeni Zelanda’da 32 yaşındaki bir adamın çalarak yuttuğu yaklaşık 19 bin dolarlık Faberge imzalı kolye polis tarafından “doğal” yollardan ele geçirildi. Polis yetkilileri, tıbbi bir müdahaleye gerek kalmadığını doğruladı.

Şüpheli, geçen hafta Auckland şehir merkezindeki Partridge Jewellers mağazasında değerli mücevheri yuttuktan dakikalar sonra gözaltına alınmıştı.

60 beyaz pırlanta ve 15 mavi safirle bezeli, açıldığında ise 18 ayar altından minyatür bir ahtapot figürü ortaya çıkan Faberge yumurtası, markanın internet sitesine göre 33 bin 585 Yeni Zelanda doları (19 bin 300 dolar) değerinde.

Şüpheli, hırsızlık suçlamasıyla 8 Aralık’ta yeniden mahkemeye çıkacak.

IPAD VE KEDİ KUMU DA ÇALDI

İddianamelere göre hırsız, aynı mağazadan 12 Kasım’da bir iPad çalmakla ve ertesi gün bir adresten kedi kumu ve pire kontrol ürünleri çalmakla da suçlanıyor.

Polis, şüphelinin gözaltında bulunduğunu hatırlatarak, “Bu olayın koşulları gereği kendisini izlemeye devam etmekle yükümlüyüz.” açıklamasında bulundu.

BOND FİLMİNDEN İLHAM ALAN SINIRLI ÜRETİM

Mücevher, 1983 yapımı James Bond filmi Octopussy’den esinlenen sınırlı üretim bir Faberge yumurta kolyeydi. Filmde de sahte bir Faberge kolyesi üzerinden yürütülen bir mücevher kaçakçılığı örgüsü anlatılıyor.

Mağazanın internet sitesine göre yalnızca 50 adet üretilen kolye altın üzerine yeşil mine işlemeli, 183 pırlanta ve iki safirle süslü.

Üstelik yumurta açıldığında içeride, beyaz pırlanta dokunaçlara ve siyah pırlanta gözlere sahip 18 ayar sarı altından bir ahtapot figürü bulunuyor. Bu “ahtapot sürprizi”, filmdeki aynı isimli karaktere bir gönderme olarak tasarlanmış.