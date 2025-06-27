Yüzde 27’den yüzde 70’e: Eşcinsel evlilikler artıyor

Gallup, Pew Center ve UCLA Hukuk Williams Enstitüsü'nün raporlarına göre, ABD'de Yüksek Mahkeme'nin kararından bu yana geçen 10 yılda, yüz binlerce eşcinsel çift evlendi.

Kuruluşlar, 2014 yılında 390 bin olan eşcinsel evli çift sayısının şu anda 820 bin ile 930 bin arasında olduğunu tahmin ediyor. Bu artış aynı zamanda kamuoyunda da büyük bir değişime işaret ediyor.

Gallup'a göre 30 yıl önce Amerikalıların yüzde 27'si eşcinsellerin evlenme hakkına sahip olması gerektiğine inanıyorken bu oran bugün yaklaşık yüzde 70.

Williams Enstitüsü'ne göre, ABD'de 2013 yılında 71 bin olan evli eşcinsel çiftlerin reislik yaptığı hanelerde yaşayan 18 yaş altı çocuk sayısı şu anda yaklaşık 299 bin.

Öte yandan düşünce kuruluşunda araştırmacı olarak görev yapan Nathan Cisneros ve ekibi, evlenen eşcinsel çiftlerin, evlenmemiş eşcinsel çiftlere kıyasla daha yüksek hane halkı gelirine, daha yüksek ev sahibi olma oranlarına ve daha düşük yoksulluk oranlarına sahip olduğunu tespit etti.