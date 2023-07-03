Yüzlerce sığınmacının öldüğü facia: Teknenin batması önlenebilirdi

Geminin yola çıktan 3 gün sonra su ve yiyeceğinin tükendiği, sığınmacıların çaresiz kaldığı yönünde de bilgiler var.



Teknenin batış nedeniyse tam olarak bilinmiyor. Yunan sahil güvenliği geminin batmasını güvertesinde çıkan kargaşaya bağlıyor. Geminin önce sola sonra sağa doğru yattığı ardından battığı belirtiliyor. Kurtulanlar, sığınmacıların birbirlerinin üzerine çıkarak hayatta kalmaya çalıştıklarını anlatıyor.



Teknede kast sisteminin de hakim olduğu söyleniyor. Geminin en alt katında Pakistanlılar, orta katında kadın ve çocuklar, üst katındaysa Suriye, Filistin ve Mısırlılar vardı. çoğu faciada hayatını kaybetti.



Yolcuları İtalya'ya ulaştırdıktan sonra parasını alacak olan 22 yaşındaki Mısırlı kaptan da ölenler arasında.



Ölüme yolculuk için yüklü paralar ödendiği de ortaya çıktı. Kişi başı 4000 bin dolar ödendiği, toplam ödenen paranınsa 3 milyon doları bulduğu belirtiliyor.



Teknede düzeni sağlamakla görevli 9 Mısırlı halen Yunanistan'da yargılanmaya devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ise tekneye vaktinde müdahale edilmediği için ülkesine yöneltilen eleştirileri reddediyor. Eleştirileri haksız olarak niteliyor.

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