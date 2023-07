Yüzlerce sığınmacının öldüğü facia: Teknenin batması önlenebilirdi

Yunanistan açıklarında yüzlerce sığınmacının ölümüyle sonuçlanan tekne faciasıyla ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor.



Amerikan the New York Times gazetesi, konuyla ilgili ayrıntılı bir analize yer verdi. Gazete analizinde 600 kişinin ölümüyle sonuçlanan facianın önlenebilirliğine dikkat çekti.



Uydu fotoğrafları, mahkeme belgeleri ve sağ kurtulanların verdiği ifadeleri inceleyen gazete Yunanistan hükümetinin olayı kurtarma değil güvenlik meselesi olarak değerlendirdiğine dikkat çekti. Yunan yetkililerin buna göre hareket ettikleri vurgulandı.



Yunan makamları teknenin batmadan önce yardım tekliflerini geri çevirdiğini söylese de uydu fotoğrafları ve veriler teknenin en az 6,5 saat boyunca denizde sürüklendiğini gösteriyor. Bu süre boyunca tekneye müdahale edilmemesi eleştiri alıyor.



Motoru bozulan ve sürüklenmeye başlayan teknede tam bir can pazarının yaşandığı söyleniyor.



Mısırlı kaptanın yanı sıra gemide düzeni sağlamakla görevli 9 Mısırlı daha vardı. Bu görevlilerin yardım isteyen sığınmacıları kemerlerle dövdükleri belirtiliyor.



Mısırlı kaptanın yanı sıra gemide düzeni sağlamakla görevli 9 Mısırlı daha vardı. Bu görevlilerin yardım isteyen sığınmacıları kemerlerle dövdükleri belirtiliyor.

Geminin yola çıktan 3 gün sonra su ve yiyeceğinin tükendiği, sığınmacıların çaresiz kaldığı yönünde de bilgiler var.



Teknenin batış nedeniyse tam olarak bilinmiyor. Yunan sahil güvenliği geminin batmasını güvertesinde çıkan kargaşaya bağlıyor. Geminin önce sola sonra sağa doğru yattığı ardından battığı belirtiliyor. Kurtulanlar, sığınmacıların birbirlerinin üzerine çıkarak hayatta kalmaya çalıştıklarını anlatıyor.



Teknede kast sisteminin de hakim olduğu söyleniyor. Geminin en alt katında Pakistanlılar, orta katında kadın ve çocuklar, üst katındaysa Suriye, Filistin ve Mısırlılar vardı. çoğu faciada hayatını kaybetti.



Yolcuları İtalya'ya ulaştırdıktan sonra parasını alacak olan 22 yaşındaki Mısırlı kaptan da ölenler arasında.



Ölüme yolculuk için yüklü paralar ödendiği de ortaya çıktı. Kişi başı 4000 bin dolar ödendiği, toplam ödenen paranınsa 3 milyon doları bulduğu belirtiliyor.



Teknede düzeni sağlamakla görevli 9 Mısırlı halen Yunanistan'da yargılanmaya devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ise tekneye vaktinde müdahale edilmediği için ülkesine yöneltilen eleştirileri reddediyor. Eleştirileri haksız olarak niteliyor.