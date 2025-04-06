Yüzünü yiyen ayıdan ölü taklidiyle kurtuldu

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir kişiye boz ayı saldırdı. Ormanda yaşanan olayda, ayının adamın yüzünü yemeye başladığı, yaralanan adamın ölü taklidi yaparak ayıdan kurtulabildiği ifade edildi.



Rusya basınına yansıyan haberlere göre, olay, Moskova’ya yaklaşık 125 kilometre mesafede bulunan bir ormanda yaşandı. Bölgede son dönemde ayıların daha sık görülmeye başladığı ifade edilirken, adamın geyiklerin döktüğü boynuzları toplamak için ormanda olduğu bilgisi verildi. Saldırıya uğrayan adamın amcası, aynın yeğenine arkadan saldırdığını anlattı. Amca, “(Ayı) kafatasını kemirmeye başladı, sonra yüzünü çevirip yüzünü yemeye başladı. Bir şekilde ölü taklidi yaptı, ayı da onu rahat bıraktı” diye konuştu.



AMBULANSI ARADI, SAATLERCE BULUNMAYI BEKLEDİ



Yaralı kişinin olayın ardından ambulans çağırdığı, acil durum servisleri kendisini Yeremeevo köyü yakınlarındaki ormanın derinliklerinde ararken saatlerce beklemek durumunda kaldığı, ardından helikopterle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.



Ayı avına Rusya’nın büyük bir bölümünde izin verilirken Moskova bölgesinde ayı avlamak yasak. Rusya’da bazı kişiler zaman zaman boynuz toplamak için ormana gidiyor, ardından bunları tanesi 15 bin rubleye kadar meblağlarda satabiliyor. Bu, Rusya’daki aylık asgari ücretin yaklaşık üçte ikisine tekabül ediyor.