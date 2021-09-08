Yüzyılda bir görülen güneş fırtınası dünyayı ‘'internet kıyametine'’ sürükleyebilir

Bilişim Makineleri Veri İletişimi Özel İlgi Grubu’nun yeni araştırması, Güneş’te 100 yılda bir gerçekleşen rüzgarların fırtınalara dönüşerek küresel çapta bir teknolojik krize neden olabileceğini ortaya çıkardı.

Buna göre, güneş fırtınasının jeomanyetik akımlar üreterek Dünya’nın manyetik alanıyla temasa geçeceği belirtildi.

Akımların hem denizlerin hem de toprağın altından geçen fiber optik kablolara her ne kadar dayanıklı olsalar da zarar verebilecekleri öngörüldü.

BÜYÜK HASARA NEDEN OLACAK



Araştırma ekibinde yer alan California Üniversitesi’nden Dr. Sangeetha Abdu Jyothi, Dünya’nın manyetik alanı yeryüzündeki yaşamı korumasına rağmen Güneş’ten gelecek güçlü fırtınanın onarılması zor hasara yol açacağını söyledi.

Yaptıkları araştırmanın günümüzdeki fiber optik kabloların tehlikeye ne kadar açık olduğunu hatırlattığını belirten Jyothi, küresel iletişime zarar verecek bu olasılığın dikkate alınması gerektiğini anlattı.

DAHA ÖNCE TELGRAF AĞINA ZARAR VERDİ



Yakın tarihte kaydedilen en büyük güneş fırtınalarının 1859 ve 1921’de gerçekleşerek dönemin iletişimini sağlayan telgraf ağlarına büyük zarar verdiğini aktaran Jyothi, bu tür felaketlerin gerçekleşme olasılıklarının yüzde 1.6 ile 12 arasında olduğunu söyledi.

ÖZELLİKLE ABD VE AVRUPA TEHLİKEDE



Güneş üzerinde tespit edilen lekelerin bir önceki güneş döngüsünde 116’yken şimdi 260 olduğunu söyleyen Jyothi, bunun günümüzün en güçlü güneş fırtınalarından birine neden olma potansiyeli taşıdığını anlattı.

Özellikle Avrupa ve ABD arasında yoğunlaşan fiber optik kabloların tehlikeye açık olduğu belirtilirken, en çok Ekvator’un kuzeyindeki ülkelerdeki altyapının fırtınadan etkileneceği açıklandı.

DÜNYA HENÜZ HAZIR DEĞİL



Güneş’in gelecekte daha aktif olması beklenirken, günümüzde internet altyapısının güneşle ilgili tehlikeli olaylarla sınanmadığı belirtildi. Henüz buradan gelecek olası tehditlere karşı hazırlıklı olunmadığının altını çizdi.