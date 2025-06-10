Z kuşağı mı Y kuşağı mı? Kansere en yatkın yaş grubu belli oldu

Son yıllarda 50 yaş altı kişilerde kolon kanseri yaygınlaşırken, şimdi de nadir görülen bir başka kanser türü genç yetişkinleri esir almaya başladı.

Vanderbilt Üniversitesi’nin yayımladığı çalışmaya göre, Y kuşağı (1981-1996 doğumlular) apendiks kanserinde en yüksek risk grubunu oluşturuyor. Bu yaş grubundaki bireylerde apendiks kanseri oranları, 1940’lara kıyasla yedi kat daha fazla. Üstelik bu artış, çalışmada incelenen beş farklı yaş grubunun tamamından daha yüksek bir seviyede.



Her ne kadar yıllık yaklaşık 3 bin vaka ile hastalık hâlâ oldukça nadir görülse de, uzmanlar erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurguluyor. Erken evrede tanı konulan hastalarda 5 yıllık sağkalım oranı yüzde 67 ile yüzde 97 arasında değişiyor. Ancak hastalık çoğu zaman gıda zehirlenmesi veya sindirim problemleri gibi daha basit sağlık sorunlarıyla karıştırıldığı için geç fark edilebiliyor.

APENDİKS KANSERİ NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?

Apendiks, kalın bağırsağın bir uzantısı olan küçük bir kese şeklindedir ve tam işlevi hâlâ net olarak bilinmemektedir. Apendiks kanserinde hücreler kontrolsüz şekilde bölünmeye başlar. Şişkinlik ve karın ağrısı gibi erken belirtiler, genellikle sindirim sorunlarıyla karıştırılır.



VAKA ÖRNEĞİ

İngiltere'nin Cumbria kentinde yaşayan 33 yaşındaki Rebecca Hind, 2018 yılında katıldığı bir yılbaşı partisinin ardından mide ağrıları yaşamaya başladı. İlk etapta bu durumu gıda zehirlenmesi sanarak önemsemedi ancak ağrıları sekiz hafta boyunca devam edince hastaneye gitmeye karar verdi. Yapılan tetkiklerin ardından genç kadına apendiks kanseri teşhisi kondu.



Tedavi sürecinde Rebecca'nın 13 organı alındı, 8’den fazla kemoterapi süreci geçirdi ve tıbbi menopoz yaşadı.

KOLON KANSERİNDEN DAHA HIZLI ARTIYOR



Araştırmaya göre, apendiks kanseri oranları düşük olmakla birlikte kolon kanserinden daha hızlı artıyor. 2000-2020 yılları arasında 30-34 yaş arası bireylerde vakalar yüzde 71 arttı. 20-39 yaş grubunda ise vakalar her yıl ortalama yüzde 2 oranında yükseliyor.

