Z kuşağı protestoları bu sefer Meksika'da: Binlerce kişi sokağa indi

Gösteri, 1990’ların sonu ile 2010’ların başı arasında doğan Z kuşağı tarafından organize edilse de, kısa sürede muhalefet partilerine yakın daha yaşlı kesimlerden de büyük destek aldı.

Bu yıl dünyanın farklı ülkelerinde Z Kuşağı'nın öncülük ettiği protesto hareketleri görülüyor. En büyük örneklerden biri, eylül ayında sosyal medya yasağı sonrası Nepal’de yaşanmış, gençlerin eylemleri ülke başbakanının istifasıyla sonuçlanmıştı. Meksikalı gençler de benzer şekilde yolsuzluk, güvenlik krizleri ve cezalandırılmayan şiddet suçlarından duydukları öfkeyi dile getiriyor.

SUİKAST EYLEMLERİ TETİKLEDİ

Protestolar, Meksika’da son dönemde yaşanan bir dizi yüksek profilli cinayetin ardından geldi. Bunların en dikkat çekeni, Michoacan eyaletinde popüler bir belediye başkanı olan Carlos Manzo’nun suikasta kurban gitmesiydi.

Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, miting öncesinde sağ partileri Z Kuşağı hareketine sızmakla ve sosyal medya botlarıyla katılımı şişirmekle suçladı. Aynı günlerde bazı genç sosyal medya fenomenleri protestodan desteğini çektiğini duyururken, eski devlet başkanı Vicente Fox ve milyarder iş insanı Ricardo Salinas Pliego protestolara açık destek verdi.

Eyleme her yaştan vatandaş katıldı. Michoacan’dan gelen Manzo destekçileri, siyasetçinin hareketini simgeleyen saman şapkalarla yürüdü.