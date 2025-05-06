Zafer Günü için Putin'le buluşacak: Çin lideri Moskova yolunda

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yarın başlayacak ziyareti kapsamında Moskova’da düzenlenecek olan ve 1941-1945 yılları arasındaki Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın 80. zafer yıl dönümünü anma etkinliklerine de katılacak.

10 YILDA 40'TAN FAZLA BULUŞMA

Çin ve Rusya devlet başkanları, son 10 yıl içinde çeşitli vesilelerle 40’tan fazla kez bir araya geldi. Devlet başkanları düzeyindeki diplomasi rehberliğinde, iki ülke arasında "Yeni Dönemde Kapsamlı Stratejik İş Birliği Ortaklığı" imzalandı.



Çin ve Rusya; enerji, yatırım, kültür, ekonomi ve ticaret alanlarında kapsamlı bir iş birliği ve değişim mekanizması kurdu.



2024 yılında Çin ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 244,8 milyar ABD dolarına ulaştı. Çin, üst üste 15 yıldır Rusya’nın en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürdü.

