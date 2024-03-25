Rusya, Moskova saldırısı için Ukrayna ve ABD'yi suçlama devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, dün yaptığı açıklamada, "bir dizi faktörün doğrudan ve dolaylı olarak ABD makamlarının Ukrayna terörizmine destek verdiğine işaret ettiğini" belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Komsomolskaya Pravda için kaleme aldığı makalede, Crocus Belediye Binası saldırısının ardından ABD'nin Rusya'da yasadışı ilan edilen DAEŞ terör örgütünden bahsederek, "Ukrayna'yı kurtarmaya, kendisini ve yarattığı Zelenski rejimini örtbas etmeye çalıştığını" öne sürdü.



Zaharova, "Amerikalı siyaset mühendisleri, Crocus Belediye Binası saldırısının DAEŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği masallarıyla kendilerini köşeye sıkıştırdılar" dedi.

"KENDİ YARATTIĞI ZELENSKİ REJİMİ"

Sözcü, "Washington'un Kiev'deki koğuşlarını her gün kurtarması ve kendisini ve yarattığı Zelenski rejimini yasadışı IŞİD korkuluğuyla örtme çabası da bundan kaynaklanıyor" diye ekledi.



Zaharova, şöyle devam etti: "Kiev rejimine hesap vermeksizin ve yolsuzluk planları kullanılarak yatırılan milyarlarca dolar ve eşi benzeri görülmemiş miktarda silah, Rusya'ya yönelik saldırgan söylem, kudurmuş milliyetçilik, Ukrayna'ya yönelik barış görüşmelerinin yasaklanması, çatışmanın güç kullanılarak çözülmesine yönelik bitmek bilmeyen çağrılar, Kiev rejimi tarafından yıllardır gerçekleştirilen terör saldırılarının kınanmasının reddedilmesi ve Zelenskiy'nin en iğrenç eylemleri de dahil olmak üzere her türlü eylemin kitlesel enformasyonel ve siyasi desteği."

"ABD ORTADOĞU'DA TERÖRİSTLERİN GÜÇLENMESİNE YOL AÇTI"

Sözcü Zaharova ayrıca daha önce ABD'nin Orta Doğu meselelerine müdahalesinin, bugün bile bölgede aktif olan bir dizi radikal ve terörist grubun ortaya çıkmasına, güçlenmesine ve kurumsallaşmasına yol açtığını belirtti.



Zaharova, şunları ekledi: "Mantık nedir diye sorabilirsiniz? Para ve güç. Doğrudan müdahalelere ilişkin uluslararası yasal yasak göz önüne alındığında, bu aynı zamanda 'kontrollü bir kaos' yaratmak ve dünya düzenini teröristlerin eliyle yeniden şekillendirmekle de ilgilidir. Dikkat, Beyaz Saray'a bir soru: DAEŞ olduğundan emin misiniz, daha sonra fikrinizi değiştirmeyecek misiniz?"

