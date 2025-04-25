Zaharova: Ukrayna istihbaratı suikasta dahil olmuş olabilir

Rusya’da Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Yaroslav Moskalik’in park halindeki bir araçta el yapımı bombanın patlatılması sonucu ölmesinden sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Moskalik’in ölümünde Ukrayna istihbaratının parmağı olabileceğini söyledi.



Mariya Zaharova, "Moskalik’in, doğu Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik Minsk Temas Grubu ve Normandiya Dörtlüsü platformlarında görev yaptığı döneme dayanan bağları göz önüne alındığında, Ukrayna istihbarat servislerinin bu suikaste dahil olmuş olabileceğine dair gerekçeler mevcut" ifadelerini kullandı. Zaharova, soruşturma sonucunda Ukrayna’nın sorumluluğunun kanıtlanması halinde, bunun Kiev rejiminin "barbarca ve hain doğasını" uluslararası topluma bir kez daha göstereceğini ifade etti.



KİEV YÖNETİMİNİ SUÇLADI



Açıklamasında Kiev yönetimini suçlayan Zaharova, "Kiev rejimi, Rusya ile askeri çatışmayı tırmandırmayı tercih ediyor ve çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunması için sunulan yapıcı önerileri sorumsuzca görmezden geliyor" dedi.



Zaharova, Moskalik’in ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletti. Olay yerinde bir soruşturma ekibinin çalışmalarını sürdürdüğü belirten Zaharova, "Elde edilen bilgilere göre, patlama, tahrip edici unsurlar içeren el yapımı bir patlayıcının infilak etmesiyle meydana geldi. Olayla ilgili olarak Rusya Soruşturma Komitesi Ana Soruşturma Dairesi tarafından bir ceza soruşturması başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.