Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin ABD ziyareti sonrası ikinci açıklamayı yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Maria Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyi yorumlarken, Zelenski'nin barışı reddettiğini ve savaşın devam etmesi konusunda takıntılı olduğunu söyledi.

Zaharova, Zelenski'nin Washington ziyaretinin “Kiev'in tam bir diplomatik başarısızlığı” olduğunu dile getirdi.

Zaharova, dünkü ilk açıklamasında "Trump ve Vance'in Zelenski'yi yumruklamaması bir mucize" ifadesini kullanmıştı.