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Zaharova: Zelenski savaşın devam etmesi konusunda takıntılı

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna lideri Zelenski'nin Beyaz Saray'daki görüşmesini yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Zelenski'nin barışı reddettiğini ve savaşın devam etmesi konusunda takıntılı olduğunu söyledi.

Zaharova: Zelenski savaşın devam etmesi konusunda takıntılı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin ABD ziyareti sonrası ikinci açıklamayı yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Maria Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyi yorumlarken, Zelenski'nin barışı reddettiğini ve savaşın devam etmesi konusunda takıntılı olduğunu söyledi.

Zaharova, Zelenski'nin Washington ziyaretinin “Kiev'in tam bir diplomatik başarısızlığı” olduğunu dile getirdi.

Zaharova, dünkü ilk açıklamasında "Trump ve Vance'in Zelenski'yi yumruklamaması bir mucize" ifadesini kullanmıştı.

Zaharova: "Zelenski’yi yumruklamamaları bir mucize"

Zaharova: "Zelenski’yi yumruklamamaları bir mucize"

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