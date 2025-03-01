Zaharova: "Zelenski’yi yumruklamamaları bir mucize"

Rus yetkililer, Oval Ofis’te yaşanan sert tartışmaya ilişkin Zelenski'yi hedef alan açıklamalar yayınlayrak "Oval Ofis’te acımasız azarlama" ve "Zelenski’yi yumruklamaması mucize" gibi ifadeler kullandı.



Putin'e en yakın isimlerden biri olarak bilinen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Zelenskiy’in Oval Ofis'te "layık olduğu şekilde tokatlandığını" yazdı. Sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamada yaşananları "Oval Ofis'te acımasız azarlama" ifadesini kullanan Medvedev, "Donald Trump haklı. Kiev rejimi, III. Dünya Savaşı çıkarmak pahasına kumar oynuyor" dedi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Trump ve Vance’in Zelenski’yi yumruklamamış olmalarının tam bir mucize olduğunu yazdı. Zaharova, "Bence Zelenski’nin en büyük yalanı, Beyaz Saray’da Kiev rejiminin 2022’de yalnız bırakıldığı ve destek almamış olduğu yalanıydı" dedi.



Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev ise yaşananları "tarihi" olarak nitelendirdi.



UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA



Ukrayna yönetiminden gelen açıklamalarda ise Zelenski’Ye destek verildi.



Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, "Zelenski, doğru olanı savunma cesaret ve gücüne sahip. Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barış hedefiyle mücadele ediyor. Amerika’nın desteğine her zaman için müteşekkir olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.



Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ise, "Ukrayna Devlet Başkanına tam destek. Ukrayna ve Ukrayna halkına tam destek! Bu savaşta Rusya’nın saldırgan, Ukrayna’nın ise kurban olduğunu kimsenin unutmaya hakkı yok!" diye yazdı.



Öte Yandan vatana ihanet suçlamasıyla hapiste olan ve kendisini bir "Trump destekçisi" olarak nitelendiren muhalif milletvekili Oleksandr Dubinski, Ukrayna’nın ABD’nin desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu ve Zelenski’nin görevden azli sürecinin acilen başlatılması gerektiğini açıkladı.



Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Dubinski, "Meclisin olağanüstü toplanmasını ve Zelenski’nin görevden azli sürecinin başlatılmasını talep ediyorum" diye yazdı.