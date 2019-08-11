Zaharova Instagram hesabındaki fotoğraflı paylaşımında “Hadi gelin bakalım” diye yazdı.



Zaharova, Facebook’taki paylaşımındaysa “Çok yakınımda durmayın. Sadece bir kedicik değil bir boksörüm de” mesajını paylaştı.



Rus Dışişleri Sözcüsü’nün boks eldivenli bu fotoğrafı, yeni bir projenin parçası mı ya da kişisel bir çekim mi bilinmiyor. Ancak söz konusu paylaşımları sosyal medyada dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı. “Böyle bir savunucusu varken Rusya rahatça uyuyabilir” yorumları dikkat çekti.