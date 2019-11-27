'Zaman Yolcusu' bu hafta Japonya'yı ekrana taşıyor

Bir “kültür tarihi belgeseli” olarak hazırlanan “Zaman Yolcusu – Uzaklar”, 4. bölümünde Güney Kore’den Japonya’ya yöneliyor.

Bu haftadan itibaren toplam 6 bölüm halinde yayınlanacak belgesel seride Japon kültürü, tarihi, mutfağı, anime ve manga akımları öne çıkan başlıklar arasında.





TÜRK DENİZCİLİK TARİHİNİN EN BÜYÜK FACİASI



Belgesel serinin Japonya’yı konu edinen ilk bölümünün başlığı ise Türkiye ile Japonya arasındaki tarihi bağlar. Özellikle, Türk denizcilik tarihinin en büyük faciası olarak kayıtlara geçen “Ertuğrul Fırkateyni ve Türk-Japon ilişkileri.



Ahmet Yeşiltepe

KATANA KILICI YAPIMINDAN GEYŞA OKULLARINA SIRADIŞI BİR SEYAHAT



Japonya’nın kadim başkenti Nara, imparatorların 1000 yıllık başkenti Kyoto, her işe sanat inceliği ve estetiği katan Heian Döneminin öyküleri de bu bölümlerin konusu.



Samuray tarihi, Geyşa kültürü, savunma sanatları Aikido ve İaido ile bir samuray kılıcının yapımı; Katana imalatı Japonya bölümlerinin en ilginç görsellerini oluşturuyor.



Suşi yapımından çay törenlerine, Kobe bifteğinden geleneksel tatlı Wagashi dükkanlarına Japonların geleneksel mutfağı ayrıca bir bölümde ele alınacak.



Ahmet Yeşiltepe

Ahmet Yeşiltepe’nin hazırlayıp sunduğu belgesel seri izleyenlerde yine keşif tutkusu ve öğrenme heyecanı yaratacak.



“Zaman Yolcusu – Uzaklar”ın kameramanı Ahmet Uçar, prodüktörü ise Cihan Çekiç. Japonya bölümlerinde ise Teoman Ayabakan editör olarak görev aldı.



Belgesel serinin Japonya’yı konu edinen ilk bölümü 30 Ekim Cumartesi gecesi saat 23.05’de NTV’de yayınlanacak.

ZAMAN YOLCUSU - UZAKLAR: GÜNEY KORE'NİN YÜKSELİŞİ