Zaman Yolcusu - Uzaklar: Geyşalar ve Geyşalık

NTV’nin belgesel dizisi “Zaman Yolcusu - Uzaklar” bu hafta Geyşalar ve Geyşalık kültürünü konu alıyor.

Bu hafta NTV ekranlarında yer alacak Zaman Yolcusu - Uzaklar belgeselinde, Samurayların yükselişini temsil eden Edo Dönemi ve tarihteki en kapsamlı “Batılılaşma Hareketi” olan Meiji Restorasyonu programın ana başlıkları olacak.

Japonya’nın emperyal güç olarak tarih sahnesine çıkışından sonra Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'ndaki rolü ve konumu da programda aktarılacak.



Bu sürecin sonunda Hiroşima ve Nagasaki’ye atılan atom bombaları belgesel serinin önemli bir konu başlığı.



Ahmet Yeşiltepe’nin hazırlayıp sunduğu “Zaman Yolcusu - Uzaklar” 21 Aralık Cumartesi gecesi saat 23:10’da NTV’de.

VİDEO: ZAMAN YOLCUSU- UZAKLAR: SAMURAYLARIN DÜNYASI