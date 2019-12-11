Zaman Yolcusu – Uzaklar: Samurayların Dünyası

“Zaman Yolcusu – Uzaklar” belgeselinin yeni bölümü, Japonya’nın ulusal tarihine damga vurmuş “Samuray sınıfı” ve onun günümüze taşıdığı kültürel mirası konu ediniyor.



Samurayların geçmişten günümüze taşıdıkları kültürel birikim ile modern Japonya üzerindeki etkisi bu bölümün öne çıkan konu başlığı.



Japonya’da Zen Budizm ile ilgili gelenek ve adetler Samurayların mirası olarak kabul ediliyor.



Belgeselin bu bölümünde ayrıca, yeryüzündeki en etkili kılıç olarak bilinen Samurayların efsanevi “Katana” kılıcının el emeğiyle yapım sürecine de tanıklık ediliyor.



Ahmet Yeşiltepe’nin hazırlayıp sunduğu belgesel seri izleyenlerde yine keşif tutkusu ve öğrenme heyecanı yaratıyor.



“Zaman Yolcusu – Uzaklar”ın kameramanı Ahmet Uçar, prodüktörü ise Cihan Çekiç. Serinin Japonya bölümlerinde Teoman Ayabakan editör olarak görev aldı.



Belgesel serinin “Samuraylar” bölümü 14 Aralık Cumartesi gecesi saat 23:10’da NTV ve NTVRadyo’da yayınlanacak.