Zaman Yolcusu - Uzaklar: Türk dilinin uzak akrabası Japonca

NTV’nin kültür tarihi belgeseli “Zaman Yolcusu – Uzaklar” yeni bölümünde Japonya’daki Orta Asya izlerini araştırıyor.
Ahmet Yeşiltepe’nin hazırlayıp sunduğu belgeselin bu bölümdeki başlıkları şöyle;
Asırlar önce Orta Asya’dan Japon adalarına ulaşan bir gelenek; peynir yapımı.
Şamanizminin Japonya’daki karşılığı; Şinto inancı.
Unutulmuş bir anıtsal mezar mimarisi; Taş Kurganlar.
Kadim başkent Nara’da caddelerde yaşayan kutsal geyikler.
Türk dilinin uzak akrabası; Japonca...
“Zaman Yolcusu – Uzaklar” yeni bölümüyle 6 Aralık Cumartesi gecesi 23.10’da NTV’de.
ZAMAN YOLCUSU - UZAKLAR