Zaman Yolcusu - Uzaklar: Türk dilinin uzak akrabası Japonca

Zaman Yolcusu – Uzaklar belgeseli bu hafta Şinto inancından Taş Kurganlara Japonya'yı ekranlara taşıyor. Ahmet Yeşiltepe'nin hazırlayıp sunduğu belgesel 6 Aralık Cumartesi gecesi 23.10’da NTV’de.

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NTV’nin kültür tarihi belgeseli “Zaman Yolcusu – Uzaklar” yeni bölümünde Japonya’daki Orta Asya izlerini araştırıyor.


Ahmet Yeşiltepe’nin hazırlayıp sunduğu belgeselin bu bölümdeki başlıkları şöyle;

Asırlar önce Orta Asya’dan Japon adalarına ulaşan bir gelenek; peynir yapımı.

Şamanizminin Japonya’daki karşılığı; Şinto inancı.

Unutulmuş bir anıtsal mezar mimarisi; Taş Kurganlar.

Kadim başkent Nara’da caddelerde yaşayan kutsal geyikler.

Türk dilinin uzak akrabası; Japonca...

Zaman Yolcusu – Uzaklar” yeni bölümüyle 6 Aralık Cumartesi gecesi 23.10’da NTV’de.

ZAMAN YOLCUSU - UZAKLAR

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