Zambiya'da fil dehşeti: ABD'li turisti ezerek öldürdü

Zambiya'nın güneyindeki Livingstone kasabasında 64 yaşındaki ABD'li Juliana Tourneau isimli turist, bir fil tarafından ezilerek hayatını kaybetti. Talihsiz kadın Zambiya'da bu ay vahşi hayvan saldırısından ölen ikinci Amerikalı turist oldu.

Zambiya'da fil dehşeti: ABD'li turisti ezerek öldürdü

Kan donduran olay Zambiya'nın güneyinde bulunan Livingstone kasabasında meydana geldi.

Juliana Tourneau isimli 'li turist, Livingstone'daki Maramba Kültür Köprüsü'nde yaşadığı fil saldırısının ardından hayatını kaybetti.

Güney eyaleti polis komiseri Auxensio Daka, feci olay hakkında bilgi verdi. Daka, Tourneau'nun Zambezi Nehri yakınlarında bir aktiviteye gittiğini söyledi.

Daka, talihsiz kadının ailesiyle otele döndüklerinde fil sürüsüyle karşılaştıklarını ve onları yakından izlemek için durduklarını söyledi. Tourneau'nun bir filin kendisine saldırmasının ardından yere düştüğünü ifade eden Daka, yaşlı kadının filin ayaklarının altında ezilerek yaralandığını belirtti.

Daka, Tourneau'nun yaralı halde yerel bir tıp merkezine götürüldüğünü ancak kurtarılamadığını söyledi.

Tourneau, 70 yaşındaki bir kadının, yürüyüş safarisinde kendisine saldıran bir su aygırı tarafından öldürülmesinin ardından bu ay vahşi hayvan saldırısından ölen ikinci Amerikalı turist oldu.

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