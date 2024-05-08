Zantac'ın kanser riskini gizlediği iddiası | Pfizer, 10 binden fazla davada uzlaştı

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'ın mide ekşimesi ilacı Zantac'ın kanser riskini gizlediği iddiasıyla açılan 10 binden fazla davada anlaşmaya vardığı bildirildi.

Zantac'ın kanser riskini gizlediği iddiası | Pfizer, 10 binden fazla davada uzlaştı

Bloomberg'in konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberde, anlaşmanın genelinde görülen davaları kapsadığı ancak Zantac ile ilişkili iddiaları tamamen çözüme kavuşturmadığı aktarıldı.

Anlaşmanın mali detaylarının belli olmadığı belirtilen haberde, diğer Zantac üreticilerinden GSK ve Sanofi'nin de anlaşmaya vardığı anımsatıldı.

Haberde, Zantac davalarıyla ilgili endişelerin 2022 yazında üreticilerinin toplam piyasa değerinin yaklaşık 45 milyar dolar azalmasına neden olduğuna işaret edilerek, hisselerin o tarihten bu yana toparlandığı ve önceki anlaşmalara dair haberler sonrasında yükseldiği ifade edildi.

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