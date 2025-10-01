Zaporijya Nükleer Santrali'nde 7 gündür elektrik yok: "Avrupa tehlikede"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın kontrolünde bulunan Zaporijya Nükleer Santrali’nin yedi gündür elektrik şebekesinden kopuk kalmasına ilişkin uyarıda bulundu.

Günlük ulusa sesleniş konuşmasında santralin yedek dizel jeneratörlerinden birinde yaşanan arızanın krizi daha da derinleştirdiğini söyleyen Zelenski, kesintinin sadece Ukrayna için değil, tüm bölge için “evrensel bir tehdit” olduğunu vurguladı.

EN UZUN SÜREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bu kesinti, 2022’de başlayan Rus işgalinden bu yana santralin şebekeden en uzun süreli kopuşu olarak kayıtlara geçti.

“Böyle bir şey daha önce hiç yaşanmadı” diyen Zelenski, Rusya’yı elektrik hatlarının onarımını engellemekle suçladı.

Santralin şu anda yalnızca geçici dizel jeneratörlerle ayakta tutulduğunu belirten Zelenski, bu durumun hem bölge halkını hem de uzak coğrafyaları riske attığını ifade etti.

ELEKTRİK ÜRETİM PAYI SIFIRLANDI

Savaş öncesinde Ukrayna’nın elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sini karşılayan altı reaktörün tamamı çatışmaların başlamasıyla kapatılmıştı.

Ancak reaktörler kapalı olsa dahi, soğutma sistemlerinin ve güvenlik mekanizmalarının çalışabilmesi için sürekli elektrik akışı gerekiyor.

Uzmanlar, uzun süreli elektrik kesintilerinin santralde ciddi güvenlik riskleri doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

CEPHE HATTINDA NÜKLEER TEHDİT

Dinyeper Nehri kıyısındaki Enerhodar kenti yakınında bulunan santral, cephe hattına yakınlığı nedeniyle sık sık topçu atışlarının, bombardımanların ve elektrik kesintilerinin hedefi oluyor. Ayrıca kalifiye personel eksikliği de güvenlik risklerini artırıyor.

Zelenski’nin açıklamaları, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki tehlikenin uluslararası boyutta bir kriz haline geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, olası bir nükleer kazanın sadece Ukrayna’yı değil tüm Avrupa’yı etkileyebileceği konusunda uyarıyor.