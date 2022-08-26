Zaporijya nükleer santralinin elektriği kesildi

Rusya-Ukrayna çatışmalarının belki de en kritik noktası Zaporijya Nükleer Santrali. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya geçtiğimiz Mart ayında Rusların kontrolüne geçtiğinden beri dünya kamuoyu buradan gelecek haberleri diken üstünde takip ediyor.



Korkulansa savaş ortamında ikinci bir Çernobil faciasının yaşanması.



Ukrayna devleti nükleer şirketi "Energo-Atom" santral yakınlarında yangın çıktığını duyurdu. Santralin elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk defa kesildiği açıklandı. Yangın uydu fotoğraflarına da yansıdı.



Kesintinin ardından Zaporijya'da işleyişin normale döndüğü ve enerji üretiminin kaldığı yerden devam ettiği haberi geldi.



Beyaz Saray'dan da Zaporijya Nükleer santraliyle ilgili açıklama var.



Rusya'ya santral bölgesini askerden arındırması ve uluslararası yetkililerin santraldeki güvenliği denetlemesine izin vermesi çağrısı yapıldı.



Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşenko ise Uluslararası Atom Enerji Kurumu yetkililerinin önümüzdeki günlerde santrali ziyaret edebileceğini açıkladı.



6 nükleer reaktör bulunan santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.



