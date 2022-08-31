Zaporijya nükleer tesisinde radyasyon tehdidi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Zaporijya nükleer tesisindeki duruma ilişkin konuştu. Zelenski, "İşgalciler nükleer santrali terk etmiyorlar, bombardımana devam ediyorlar, silahlarını ve mühimmatlarını bölgeden almıyorlar. Rusya'nın eylemleri nedeniyle radyasyon tehdidi riski bir saat bile azalmıyor" dedi.

Zelenskiy, "Bugün Zaporijya Nükleer Santrali'nin etrafındaki durum, Ukrayna ve tüm dünya için en önemli güvenlik sorunlarından biri. Tesiste olası büyük patlamalar, nükleer reaktörlerin arızalanması, Zaporijya Nükleer Santrali'nin Ukrayna şebekesiyle bağlantısının kesilmesi gibi büyük riskler mevcut." ifadelerini kullandı.



Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti ile görüştüğünü hatırlatan Zelenski, Heyetin nükleer tesisi ziyaretinin bölgedeki gerilimi düşereceğini belirtti.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.



Altı nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.



Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Rusya'nın saldırıları sürerken Dnipro'da nükleer afet müdahale tatbikatlarına yapıldı.

ZELENSKİ'DEN RUS ASKERLERE ÇAĞRI

Zelenski, Rus işgali altındaki bölgelere yönelik başlattıkları operasyona da değindi. Topraklarımızı geri alacaklarını söyleyen Zelenski "Savunucularımız, nerede olurlarsa olsunlar, işgalcilerin tüm depolarını, karargahlarını ve ekipmanlarını yok edecekler. İşgalciler sadece iki şey yapabilir: kaçmak ya da teslim olmak; Onlara başka seçenek bırakmayacağız." diye konuştu



Ukrayna ordusunun, Rus tedarik hatlarına, stratejik açıdan önemli Dinipro Nehri üzerindeki mühimmat depolarına yönelik ilk kez taarruza geçtiği açıklanmıştı.



Zaporijya nükleer tesisi ve çevresinin uydu görüntüleri.

Kiev sahada ilerleridklerini iddia etse de Rusya taaruzun engellendiğini duyurdu.



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun, Mıkolayiv ile Krivorijskiy yönlerinde düzenlediği saldırıda yenilgiye uğradığını ileri sürdü.



Konaşenkov, 24 saatte yaklaşık 140 savaş aracı ve bin 200'den fazla Ukraynalı asker yok edildiğini söyledi.