Zaporijya'da bir yerleşim birimi daha Rusya kontrolüne geçti

Rus güçleri Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerlemeye devam ediyor.

Açıklamada, "Doğu askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Zaporijya bölgesinde Yablokovo yerleşim yerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, hafta içinde Ukrayna'daki Harkov, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerindeki 11 yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirmişti.

UKRAYNA'YA AİT 64İHA'YI RUS BÖLGELERİNDE ETKİSİZ HALE GETİRDİK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 23.00'ten bugün saat 07.00'ye kadar 64 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından yok edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bunların çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan Rusya'nın Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölge üzerinde 25 İHA'nın vurulduğunu bildirerek, "Vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu bölgedeki bir işletmede yangın çıktı." ifadesini kullandı.

Olay yerinde gerekli çalışmaların sürdüğünü aktaran Malkov, olayda can kaybının olmadığını kaydetti.