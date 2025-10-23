Zarar eden şirketler kripto paraya hücum ediyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) uzun süredir zarar eden bir dizi şirket, faaliyetlerini kripto para yatırımlarına yönlendirerek "dijital varlık hazinesi şirketi" (DAT) modeline geçti.



Associated Press (AP) ajansının haberine göre söz konusu şirketler, hisse satışı yoluyla sermaye toplayarak elde ettikleri gelirle kripto para satın alıyor ve varlıklarını bu dijital yatırım modeline göre yönetiyor.



Verilere göre, bu yıl 200'den fazla halka açık şirket DAT modelini benimseme planını açıkladı ve portföylerine milyarlarca dolarlık kripto varlık ekledi.



Uzmanlar, küçük ölçekli şirketlerin bu adımla yatırımcıların dijital varlıklara yönelik ilgisinden faydalanmaya çalıştığını belirtiyor.



TRUMP AİLESİ DE SAHNEDE



ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, ağustos ayında Nasdaq borsasında düzenlenen gong töreninde bu tür bir şirketin açılışını kutladı.



Trump, ailesine ait bir kripto para projesine dayanan yeni bir DAT girişimini tanıtırken, "Finansı sonsuza dek değiştireceğiz" diye konuştu.



LAVANTA VOTKASINDAN DİJİTAL VARLIKLARA



DAT adını alan şirketlerin çoğu, geçmişte iç mekan kenevir yetiştiriciliği için ekipman üretimi, ozon bazlı temizlik ürünü satımı ya da lavanta votkası ile çikolata aromalı viski imali gibi farklı alanlarda faaliyet gösteriyordu.



Analistlere göre bu dönüşümün cazibesi, doğrudan kripto alım satımına kıyasla daha basit bir yatırım modeli sunmasında yatıyor.



Kripto projesi Story’nin kurucusu S.Y. Lee, CoinDesk'e yaptığı açıklamada, "Burada dijital cüzdanla uğraşmanız gerekmiyor; aracı kurum hesabınıza girip hisseleri satın alıyorsunuz" dedi.



Telif haklarını blok zinciri ağlarında ticarileştirmeyi amaçlayan Story, çikolatalı viski ve lavanta votkasıyla tanınan Heritage Distilling şirketiyle ortaklık kurarak yeni bir kripto yatırım firması oluşturdu.



Zarar eden şirketler için bu model, marka değerini canlandırma ve yeni sermaye bulma umudu taşıyor.



Bununla birlikte model, kimi durumlarda iç yönetimlere de kazanç kapısı açabiliyor.



Daha önce çevrim içi poker oyunları ve yüksek faizli kredilerle tanınan Mill City Ventures, Sui kripto para birimine odaklanan bir DAT şirketine dönüştü.



Şirket, dijital varlıklarını yöneten danışman şirkete yılda en az 1 milyon dolar ücret ödüyor.



New York Üniversitesinde ders veren Zero Knowledge Consulting’in kurucusu Austin Campbell, "Gerçekçi olursak, DAT modelinde zirveyi geride bırakmış olabiliriz" değerlendirmesini yaptı.



TANIDIK SİMALAR, ESKİ SKANDALLAR



Bu alana yönelenler arasında tanınmış ancak şaibeli yatırımcılar da yer alıyor. Tron blok zincirinin kurucusu ve Trump ailesinin kripto projelerine destek veren milyarder Justin Sun, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu suçlamalarıyla açılmış davalarla karşı karşıya bulunuyor.



Sun’a yakınlığıyla bilinen ve temalı parklar için hatıra ürünleri üreten SRM Entertainment, bu yılın başlarında Tron merkezli bir DAT modeline geçti.



Şirketin genel müdürü Richard Miller, bu açıklamadan kısa süre sonra hisse opsiyonlarını kullanarak 1 milyon dolardan fazla kazanç elde etti.



Miller, geçmişte dolandırıcılıkla adı anılan Stratton Oakmont adlı aracı kurumda da çalışmıştı.



SRM, daha önce Safety Shot adlı bir içecek markasıyla da bağlantılıydı. Alkol seviyesini yarım saat içinde yüzde 50 düşürdüğünü iddia eden bu içecek, kısa sürede kripto para projesi Bonk ile anılmaya başlarken, şirket Coachella müzik festivali organizatörleriyle sahte sponsorluk iddiası nedeniyle davalık oldu.



Alt5 Sigma adlı fintech şirketi, ağustos ayında Trump ailesine ait World Liberty Financial adlı kripto paradan 1,5 milyar dolar değerinde satın alma sözü verdi.



Şirket daha önce JanOne adıyla ev aletleri geri dönüşümü ve ilaç geliştirme alanlarında faaliyet gösteriyordu.



SEC kayıtlarına göre JanOne, 2021’de dolandırıcılık iddialarına ilişkin bir davayı suçlamayı kabul etmeden sonuçlandırdı.



Ardından kurulan Alt5 Sigma, Kanada’daki bir iştiraki üzerinden Ruanda’da kara para aklama suçundan hüküm giydi.



Eric Trump’ın Alt5 yönetim kuruluna katılması bekleniyordu ancak Nasdaq kurallarına uyum amacıyla şirkette “gözlemci” sıfatıyla yer aldı.



YEDİ SENE ÖNCEKİ FURYAYLA ÇOK BENZER



Uzmanlara göre, küçük ölçekli şirketlerin kriptoya yönelmesi 2017-2018 dönemindeki “blok zinciri furyasını” hatırlatıyor.



O dönemde Kodak ve Long Island Iced Tea gibi firmalar, isimlerini “blok zinciri” vurgusuyla değiştirip hisse değerlerinde kısa süreli artış yaşamış, ancak sonrasında borsadan çıkarılmıştı.



SEC’in kriptoya dayalı borsa yatırım fonlarını daha sıkı denetlemeye başlamasıyla DAT modelinin cazibesinin azalma ihtimalinin olduğu belirtiliyor.



Buna karşın bazı sektör temsilcileri, bu modelin geleneksel yatırım araçlarıyla bir arada var olabileceğini düşünüyor.



Kripto şirketi Axelar’in politika direktörü Jason Rozovsky, "Bitcoin DAT’lerine yönelik yatırımcı ilgisi, borsa yatırım fonları gibi yasal araçlar ortaya çıksa da artmaya devam ediyor" yorumunu yaptı.

