İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif söz konusu açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.



Zarif, "B takımı bir şey söylüyor, Trump ayrı bir şey. ABD'nin ne düşüneceğini bilmediği tam olarak ortaya çıkıyor" dedi.



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı "B takımı" olarak adlandırıyor.



ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda kafası karışmış durumda" demişti.

