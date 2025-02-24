Zatürre, astım ve böbrek yetmezliği: Papa son günlerini mi yaşıyor?

Vatikan'dan yapılan son açıklamaya göre, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, art arda gelen sağlık sorunlarının yanında ek olarak "böbrek yetmezliği" ile mücadele ediyor.



Papa'nın böbrek yetmezliği nedeniyle kritik durumda hastanede kalmaya devam ettiği bildirildi. Vatikan tarafından yayınlanan güncellemede, "Bazı kan testleri, şu anda kontrol altında olan hafif böbrek yetmezliğini gösteriyor" denildi.

"ÖLÜM TEHLİKESİNDEN UZAK DEĞİL"



Papa Francis, cumartesi sabahı uzun süreli astım krizi geçirdi ve nefes almasına yardımcı olması için "yüksek akım oksijen" aldı. Vatikan, papanın "ölüm tehlikesinden uzak olmadığını" duyurdu.



En son yapılan güncellemede, 88 yaşındaki Papa Francis'in kan değerlerinin iyileştiği, ancak başka sağlık sorunlarının da ortaya çıkabileceği belirtiliyor.



Nefes alabimek için oksijen makinesine bağlı olduğu aktarılan Papa için konulan tam tanı ise gizli tutulmaya devam ediliyor.

HASTANEDE ONUNCU GÜNÜNE UYANDI



Papa, zatürre ve diğer sağlık komplikasyonları için tedavi gördüğü Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde dokuz gece geçirdi.



Kilise, papanın durumunun "kritik olmaya devam ettiğini" ancak cumartesi akşamından beri başka bir solunum krizi yaşamadığını doğruladı.



Dünya çapında 1,3 milyardan fazla takipçisi olan Roma Katolik Kilisesi'nin lideri olarak, sağlık sorunlarının Kilise için önemli küresel etkileri bulunuyor.