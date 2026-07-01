Zayıflama iğnesi hamile mi bırakıyor? Ozempic bebekleri tartışması nedir?

Son yıllarda kilo verme amacıyla Ozempic gibi zayıflama iğnelerini kullanan bazı kadınların beklenmedik şekilde hamile kaldıklarını açıklaması yeni bir tartışma başlattı.

Sosyal medyada "Ozempic bebekleri" olarak adlandırılan bu durum iğneyi kullanan binlerce kişiyi harekete geçirdi. Zayıflama iğneleri kullandıktan sonra hamile kaldıklarını ifade eden kadınlar, bu teorilerini sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Uzmanlar ise eldeki verilerin henüz sınırlı olduğunu ve bu ilaçların doğurganlık tedavisi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguluyor. Ozempic bebekleri iddialarının arkasında yatan gerçek sebep ne? Üreme sürecinde ve doğurganlık üzerinde nasıl etkileri var?

KİLO KAYBI DOĞURGANLIĞI ARTIRIYOR OLABİLİR

Doktorlara göre, fazla kilo özellikle kadınlarda doğurganlığı olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle kilo verilmesi, doğal olarak hamile kalma olasılığını artırabiliyor. Fazla kilo, insülin direnci ve polikistik over sendromu gibi durumlar kadınlarda adet düzensizliği ve yumurtlama sorunlarına yol açabiliyor.

Cleveland Clinic uzmanları, vücut kitle indeksindeki artışın doğurganlığı azalttığını, kilo kaybının ise üreme sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini belirtiyor.

Araştırmacılar ayrıca zayıflama iğnelerinde bulunan bileşenlerin erkeklerde de doğurganlık üzerinde olumlu etkileri olabileceğini değerlendiriyor. Ancak bu konuda kesin bilimsel kanıt bulunmuyor.

DOĞUM KONTROL İLAÇLARINI ETKİLEYEBİLİR Mİ?

Bilim insanlarının üzerinde durduğu en önemli ihtimallerden biri ise bu ilaçların doğum kontrol haplarının etkisini azaltabilmesi.

Zayıflama iğneleri mide boşalmasını yavaşlatarak yiyeceklerin sindirim sisteminde daha uzun süre kalmasını sağlıyor. Aynı mekanizmanın ağız yoluyla alınan bazı ilaçların kana karışma sürecini de etkileyebileceği düşünülüyor.

İLAÇLARIN KANA KARIŞMA SÜRECİNİ ETKİLİYOR

Geçmiş bir araştırmada, zayıflama iğnelerinin bazı ilaçların kandaki en yüksek seviyeye ulaşma zamanını ve miktarını değiştirebildiği görüldü. Bunlar arasında doğum kontrol haplarının yanı sıra kan sulandırıcılar ve kolesterol ilaçları da yer aldı.

Özellikle bazı etken maddelerin, doğum kontrol hapının emilimini yaklaşık dört saat geciktirdiği ve etkin maddelerden birinin kandaki düzeyini yüzde 20 azalttığı tespit edildi.

Uzmanlar bu nedenle zayıflama iğnbesi gibi yöntemler kullanacak danışanlarına doğum kontrolünde mutlaka prezervatif gibi ek korunma yöntemleri kullanmalarını öneriyor.

BEKLENMEDİK GEBELİKLERİN NEDENİ GERÇEKTEN OZEMPIC Mİ?

Uzmanlar, beklenmedik gebeliklerin tek nedeninin ilaçlar olduğunun henüz kanıtlanmadığını vurguluyor.

Cambridge Üniversitesi'nden metabolizma uzmanı Prof. Giles Yeo, milyonlarca kişinin zayıflama iğnesi kullandığı düşünüldüğünde bunların arasında doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda beklenmedik gebelik sayısının artmasının normal olduğunu söylüyor.

Uzmanların çoğu sosyal medyada bu konuda çok sayıda iddia bulunduğunu ancak bilim insanlarının hala artışın gerçek nedenini araştırdığını ifade ediyor.

OZEMPIC ÜRETİCİSİNDEN AÇIKLAMA

Ozempic'in üreticisi Novo Nordisk, “semaglutid” etken maddesinin gebelik döneminde kullanılmaması gerektiğini belirterek, hamilelik planlayan kadınların ilacı en az iki ay önceden bırakmasının tavsiye edildiğini açıkladı.

Şirket ayrıca Ozempic'teki etken maddelerin doğum kontrol haplarının emilimini anlamlı düzeyde azalttığına ilişkin bir bulguya rastlanmadığını ileri sürdü.

Bununla birlikte, zayıflama iğneleri kullanan kişilerin diğer ilaçlarla olası etkileşimler konusunda doktorlarına bilgi vermeleri gerektiği vurgulandı.