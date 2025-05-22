Zayıflama kursu satan fenomenin ilaç kullandığı ortaya çıktı

Kilo verme yolculuğunu sosyal medyada paylaşarak milyonlarca takipçiye ulaşan fenomen Janelle Rohner, geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamayla tepki çekti.



Rohner, son dönemdeki kilo kaybının bir kısmının GLP-1 sınıfı bir ilaç kullanımından kaynaklandığını söyleyince, özellikle makro besinler üzerine hazırladığı ve 200 dolara sattığı kursu satın alan takipçilerinden yoğun tepki aldı.



TikTok’ta 5 milyondan fazla takipçisi olan Rohner, zayıflamak isteyenler için düşük kalorili tarifler, yaşam tarzı ipuçları ve eğitim kursunu tanıtmıştı.



Ancak takipçileri, kilo kaybında GLP-1 kullanıldığını geç açıklamasını “güven ihlali” olarak değerlendirdi.

"ZAYIFLAMA İLAÇLARI SİHİRLİ DEĞİL"



GLP-1 sınıfı ilaçların, zayıflama amacıyla kullanımı son yıllarda artarken, bu ilaçlar sosyal medyada da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bu olay, fenomenlerin takipçileriyle kurduğu ilişkiyi, şeffaflık ve güven üzerinden yeniden gündeme taşıdı.



Rohner, açıklamasında bir yıldır doktor kontrolünde GLP-1 kullandığını, ancak bu sürecin kolay olmadığını belirtti.



“GLP-1’ler sihirli değil, yaşam tarzınızı bir gecede değiştirmiyor,” diyen Rohner, geçmişte keto diyeti, makro takibi ve egzersiz gibi pek çok yöntemi denediğini ve deneyimlerini her zaman açıkça paylaştığını savundu.



Gelen tepkilerin ardından, kursu satın almış ve kendini kandırılmış hisseden herkes için para iadesi teklifinde bulunan Rohner, "Bu derslere hâlâ inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Rohner, kursunun son yıllarda zaten nadiren satıldığını ve aktif olarak pazarlanmadığını da ekledi.



Ancak eleştiriler devam etti.